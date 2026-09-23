Bozdoğan belediyesi tasarrufla hizmet üretiyor

tasarruf ve üretim odaklı belediyecilik:

Bozdoğan Belediyesi, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel öncülüğünde, kaynakları verimli kullanma ve kendi imkânlarıyla üretme üzerine kurulu bir yönetim anlayışını hayata geçiriyor. Belediyenin temel yaklaşımı; israfı önlemek, üretim kapasitesini artırmak ve mevcut bütçeyi vatandaşların önceliklerine göre yönlendirmek olarak öne çıkıyor.

Bu yaklaşım sayesinde 55 mahallenin ihtiyaçlarına dönük müdahaleler hızlandı; belediye, hizmet üretimini azaltmak yerine tasarrufla daha fazla yatırım yapmayı tercih ediyor.

üretimin doğrudan hizmete dönüşümü:

Bozdoğan Belediyesi’nin kendi iş gücünü ve üretim kapasitesini devreye sokması somut sonuçlar veriyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda 200 bin metrekareyi aşan parke taşı serimi, üretimin doğrudan altyapı hizmetine dönüşmesine örnek teşkil ediyor. Ayrıca, ilçenin kırsal alanlarında gerçekleştirilen yüzlerce kilometrelik arazi yolu bakım ve düzenleme çalışmaları, yerel üretimin sahaya hızlı yansımasını sağladı.

Sosyal tesislerdeki yenileme ve onarım işleri de belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştirildi; bu sayede hem maliyetler düştü hem de müdahaleler kısa sürede tamamlandı.

sürdürülebilir mali disiplin ve yatırım devamlılığı:

Belediye, geçmiş dönemlerden gelen mali yükümlülükleri yerine getirirken yatırımları aksatmadı. Borç ödemeleri planlı şekilde sürdürülürken, hizmet üretiminden geri durulmadı. Bu doğrultuda Atatürk Parkı yenilenip halkın kullanımına açıldı, Bizim Gız Cafe ilçeye kazandırıldı ve Madran Restoran yeniden düzenlenerek hizmete sunuldu.

Belediyenin izlediği model, tasarrufu hizmeti kısmak için değil, elde edilen kaynağı yeniden hizmete dönüştürmek için kullanıyor. Mali disiplin ile üretken belediyeciliği birleştiren uygulamalar, yerel yönetimin hem borçlarını yönetmesine hem de vatandaşlara daha etkin, hızlı ve erişilebilir hizmet sunmasına olanak tanıyor.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, TASARRUF EDİP HİZMET EDİYOR