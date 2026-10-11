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Akçaabat'ta sollama sırasında motosiklet tırın altına girince sürücü hayatını kaybetti

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde motosiklet sürücüsü Mustafa Kahriman (43), sollama girişimi sırasında tırın altına girerek öldü; tır sürücüsü gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akçaabat'ta sollama sırasında motosiklet tırın altına girince sürücü hayatını kaybetti

Akçaabat'ta sollama sırasında motosiklet tırın altına girince sürücü hayatını kaybetti

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mustafa Kahriman (43) yönetimindeki motosiklet ile bir tır çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Derecik istikametine doğru seyreden motosiklet, önünde ilerleyen tırı sollamak isterken kontrolden çıktı ve tırın altına girdi.

Kaza anı ve yaralanma durumu:

Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan evli ve üç çocuk babası Mustafa Kahriman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan ilk tespitlerde sürücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Soruşturma ve işlemler:

Tır sürücüsü F.Ç. (48) kazanın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma ve trafik incelemesi başlatıldı, kazaya ilişkin detaylı incelemeler sürüyor.

Kaza, Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi Seragölü Caddesi üzerinde, Derecik istikameti yönünde gerçekleşti.

DERECİK İSTİKAMETİNE DOĞRU SEYİR HALİNDE OLAN MUSTAFA KAHRİMAN (43) YÖNETİMİNDEKİ MOTOSİKLET...

DERECİK İSTİKAMETİNE DOĞRU SEYİR HALİNDE OLAN MUSTAFA KAHRİMAN (43) YÖNETİMİNDEKİ MOTOSİKLET, ÖNÜNDE İLERLEYEN F.Ç. (48) İDARESİNDEKİ TIRI SOLLAMAK İSTEDİ. SOLLAMA ESNASINDA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET, TIRIN ALTINA GİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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