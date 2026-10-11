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Köprüören kavşağında dört aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 23. kilometresindeki Köprüören Kavşağı yakınlarında traktör, minibüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Köprüören kavşağında dört aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 23. kilometresinde, Köprüören Kavşağı yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada dört araç birbirine çarptı. Olayda; A.U. idaresindeki 43 AIC 082 plakalı traktör, A.Ö. yönetimindeki 43 AHA 823 plakalı minibüs, H.Ö. sürücüsündeki 43 U 9317 plakalı otomobil ve M.O. yönetimindeki 43 ADJ 017 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu gri renkli sedan otomobilde bulunan D.O., eşi ve çocukları E.O. ile E.O. yaralandı. Ayrıca traktör sürücüsü A.U. ile minibüste bulunan A.Ö. ve S.Y.Ö. de kazada yara aldı.

Müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ardından toplam 7 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trafik ve ulaşım:

Kaza nedeniyle Kütahya-Tavşanlı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Görevliler kazaya karışan araçları yoldan kaldırdıktan sonra trafik normal akışına döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; kazanın kesin oluş nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

KÜTAHYA&#039;DA TRAKTÖR, MİNİBÜS VE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ...

KÜTAHYA'DA TRAKTÖR, MİNİBÜS VE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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