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Gelecek için umut, puan için kırgınlık: Kocaelispor Beşiktaş maçını değerlendirdi

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçta gelecek için umutlu olduklarını, penaltı tartışmasına ve taraftar desteğine dair görüşlerini paylaştı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 22:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gelecek için umut, puan için kırgınlık: Kocaelispor Beşiktaş maçını değerlendirdi

maçın kısa değerlendirmesi:

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrasında konuşan Tayfur Bingöl, puan kaybı yaşadıklarını ancak takımın ortaya koyduğu performansın gelecek için umut verdiğini vurguladı. Bingöl, teknik heyete ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek müsabaka boyunca oyunu sıkıştırdıklarını belirtti.

penaltı pozisyonu ve hakem kararları:

Bingöl maç içinde yaşanan bir penaltı pozisyonuna da değindi. Oyuncu, pozisyonun tartışmalı olduğunu ve Beşiktaşlı oyuncularla konuştuktan sonra onlardan da penaltı olmadığını duyduğunu aktardı. Hakem kararlarıyla ilgili olarak Bingöl, "ikili mücadelelerde sağlık kararlar verilmesi gerekiyor. İnsan hata yapabilir" sözleriyle bu tür pozisyonların daha sağlıklı çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.

taraftar desteği ve gelecek perspektifi:

Oyuncu, karşılaşmaya gelen taraftarlara özel teşekkür etti; özellikle Hodri Meydan taraftar grubunu anarak "hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar" dedi. Bingöl, maçın sonucu itibarıyla üzüntü duyduklarını ancak takımın sergilediği mücadele sayesinde gelecek adına umutlu olduklarını tekrarladı.

Kocaelispor oyuncusu Tayfur Bingöl, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, &quot;Puan kaybı...

Kocaelispor oyuncusu Tayfur Bingöl, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu fakat gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduk" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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