Milletvekili Karakoç ileri tetkik için ambulans uçakla Ankara'ya sevkedilecek

Kaza ve ilk müdahale:

Afşin-Elbistan kara yolunda öğle saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil karıştı. İhbar üzerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde kamyonette bulunan Samet Özdemir (16)'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; milletvekili Karakoç burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Milletvekilinin durumu ve nakil planı:

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer hastaneyi ziyaret ederek bilgi verdi. Ünlüer, "Vekilimizin ileri düzeyde bir tetkike ihtiyacı var şu anda. Bu gece Ankara'ya nakledeceğiz. Hayati tehlikesi yok" dedi ve Karakoç'un kazayla birlikte daha önce bulunan bel sorunlarının ilerlediğini aktardı.

Vali Ünlüer, vekilin yola çıktığını ve hava koşulları nedeniyle Gaziantep ile Kahramanmaraş'a uçak inemeyeceği için naklin Hatay üzerinden ambulans uçakla Ankara'ya gerçekleştirileceğini söyledi. Ankara'da daha önce tedavi yapan doktorların tetkik ve değerlendirmeleri yapılacak.

Diğer yaralıların durumu:

Vali Ünlüer, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğunu ve hepsinin ziyaret edildiğini belirtti. Olay yerinde görev yapan sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri yaparak yaralıları hastanelere sevk etti.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MÜKRREM ÜNLÜER, KARAKOÇ'U DEVLET HASTANESİ'NDE ZİYARET ETTİ.