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Ekonomide 24 çeyrektir süren büyüme: bakan Kacır rakamları paylaştı

Bakan Mehmet Fatih Kacır, TÜİK verilerine dayanarak Türkiye ekonomisinin 24 çeyrektir büyüdüğünü ve 2026 ikinci çeyrekte GSYH'nin %2,3 arttığını duyurdu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ekonomide 24 çeyrektir süren büyüme: bakan Kacır rakamları paylaştı

kısa değerlendirme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı notta, TÜİK'in yayımladığı veriler ışığında Türkiye ekonomisinin küresel zorluklara karşın aralıksız büyümeyi sürdürdüğünü belirtti. Kacır, büyümenin devam ettiğini vurgulayarak sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

veriler ve büyüme oranları:

Kacır'ın açıklamasına göre Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir büyüme kaydetmiş durumda. Bakan, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) %2,3 ve sanayi sektörünün %2,4 oranında büyüdüğünü aktardı. TÜİK verilerine referansla yapılan bu değerlendirme, büyümenin hem geniş tabanlı hem de sektörel olarak sürdüğüne işaret ediyor.

politika öncelikleri ve yönelim:

Kacır, açıklamasında hükümetin önümüzdeki dönemde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Sanayinin katma değerini artırmaya yönelik çalışmaların süreceği ve bu doğrultuda politika adımlarının devam edeceği mesajı öne çıktı.

Açıklama, ekonomik göstergelerdeki pozitif seyrin korunması için atılacak adımların ve destek mekanizmalarının sürdürüleceğini ortaya koyuyor. Bakanın paylaşımı, veri kaynaklarını ve izlenecek politik yönelimleri bir arada değerlendiren bir çerçeve sunuyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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