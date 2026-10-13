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Akçakoca'da üniversite öğrencilerinin güvenliği için yol haritası değerlendirildi

Akçakoca'da Kaymakam Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplanan yetkililer üniversite öğrencilerinin güvenliği için alınan ve planlanan tedbirleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akçakoca'da üniversite öğrencilerinin güvenliği için yol haritası değerlendirildi

Akçakoca'da üniversite güvenliği değerlendirildi

DÜZCE (İHA) — Akçakoca'da üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla alınan tedbirler, Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıda ilçede öğrenim gören öğrencilerin güvenlik koşullarının güçlendirilmesi öncelikli gündem maddesi oldu.

toplantıya katılanlar:

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Veli Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Şuayip Öğdür, Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Tuzcuoğlu, Akçakoca Turizm Fakültesi Dekan Vekili Vedat Kayış ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Katılımcılar mevcut uygulamaları ve ihtiyaçları değerlendirerek görüşlerini paylaştı.

görüşülen önlemler ve iş birliği:

Toplantıda mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirildi, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar tartışıldı ve önceliklendirme yapıldı. Özellikle kampüs ve çevresinde öğrenci güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulama detayları ele alındı.

Ayrıca öğrencilerin güvenliğinin sağlanması konusunda ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, kararlaştırılan uygulamaların takip edileceğini ve değerlendirmelerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

AKÇAKOCA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM HAYATLARINI GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA...

AKÇAKOCA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM HAYATLARINI GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA ALINAN TEDBİRLER, KAYMAKAM DR. HACI ARSLAN UZAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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