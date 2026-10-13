Uzunköprü yol ayrımında 568 adet hapla gözaltı

Uzunköprü'de jandarma operasyonu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin 12 Ekim akşamı düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen çok sayıda hap ele geçirildi. Olay, Kavak Mahallesi Pehlivanköy yol ayrımında saat 20.15 sıralarında meydana geldi.

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile Edirne İstihbarat Şube Müdürlüğü arasındaki bilgi paylaşımı üzerine harekete geçen ekipler, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüpheli B.E. üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 10 kutu içinde toplam 568 adet Lyrica türü hap ele geçirildi.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli B.E. hakkında işlem yapılırken, kişinin 13 Ekim 2026 tarihinde Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılmak üzere hazır edilmesi için işlemler yürütüldüğü bildirildi.

Jandarma kaynakları, operasyonun istihbarata dayalı ve koordineli bir çalışma sonucu gerçekleştiğini belirtti; ele geçirilen hapların sayısı ve türü soruşturma dosyasına kayıt edildi.

UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 568 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ.