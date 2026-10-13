Belediyenin tarlasından sofralara: başkanın ektiği aspir yağı ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor

Belediyenin üretiminden doğrudan destek:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın bizzat ektiği ve hasat ettiği aspir bitkisinden elde edilen doğal aspir yağı, ilçe sakinlerine ücretsiz olarak dağıtılıyor. Belediye, ürünü yağa dönüştürüp paketledikten sonra bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin kullanımına sunuyor. Bu uygulama, sosyal belediyecilik yaklaşımının somut bir örneği olarak tanımlanıyor.

Dost Eli Projesi ve dağıtım sistemi:

Aspir yağları, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Market ve Dost Mağaza aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dost Eli Projesi kapsamında aileler A ve B grubu olarak sınıflandırılıyor; kartlarına yüklenen puanlarla market ve mağazadan gıda, temizlik, giysi ve ev eşyası gibi ürünleri ücretsiz temin edebiliyor. Belediye, bu uygulamayla hem temel ihtiyaçları karşılamayı hem de yerel üretimi değerlendirerek sürdürülebilir destek sağlamayı amaçlıyor.

Aspir yağının besin değeri ve talebi:

Aspir yağına son yıllarda artan bir ilgi var. Yüksek oranda doymamış yağ asitleri içermesi, aspir yağını kalp sağlığını destekleyici ve kolesterol dengesine olumlu katkı sağlayan bir yağ haline getiriyor. Kocasinan uygulaması, hem sağlıklı beslenmeyi teşvik ediyor hem de yerel üretimin doğrudan toplum yararına dönüşmesini sağlıyor.

Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin insana odaklı hizmet anlayışıyla ihtiyaç duyulan her alanda destek sunduğunu belirtiyor ve bu projenin “kendi kendine yetebilen belediye” hedefine yönelik bir adım olduğunu vurguluyor. Uygulama, ilçede yaşayan ailelerin aylık ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak puanlama sistemiyle entegre edilerek sürdürülüyor.

Vatandaşlar proje ve hizmetlerden memnun olduklarını belirtiyor; uygulama, Kocasinan’ın yerel düzeyde yürüttüğü sosyal yardımlar arasında örnek gösteriliyor. Belediye yetkilileri, benzeri çalışmalarla Kocasinan’da her hanenin ihtiyaçlarını gözetmeyi ve toplum yararına projeler üretmeyi sürdürmeyi hedeflediklerini ifade ediyor.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR’IN BİZZAT EKİMİNİ VE HASADINI YAPTIĞI ASPİR BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN DOĞAL ASPİR YAĞI, KOCASİNAN BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILIYOR