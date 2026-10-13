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Uluslararası uyuşturucu şebekesine büyük darbe: 42 gözaltı ve 10 ton 100 kilo bağlantısı

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı; 10 ton 100 kilo uyuşturucuya bağlantı ve 7 milyar 657 milyon TL el konuldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uluslararası uyuşturucu şebekesine büyük darbe: 42 gözaltı ve 10 ton 100 kilo bağlantısı

İstanbul merkezli operasyonun kapsamı

İçişleri Bakanlığı, uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yapılan çalışmalarda, suç örgütünün eroin, esrar ve kokain ticaretinde rol aldığı ve toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısı bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MASAK destekleriyle yürütüldü. Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesi sonucu, örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat ağları ile ülke içi dağıtım bağlantıları ortaya çıkarıldı.

Operasyon bu sabah, yaklaşık 2 bin personelin katılımıyla icra edildi ve toplam 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mali takip ve el koyma işlemleri:

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen malvarlıklarına yönelik de kapsamlı tedbirler uygulandı. Yapılan tespitlerde; 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Emniyet birimleri, örgüt yöneticilerinin uyuşturucu imalatı, kimyasal temini ile nakliye ve lojistik süreçlerinde aktif rol aldığını belirledi ve hem faaliyet ağını hem de para aklama mekanizmalarını hedef alan takiplerin sürdürüleceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya paylaşımında, "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız" ifadelerini kullanarak operasyona ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, ayrıca suç gelirlerini aklamaya çalışanlar ile bu ticareti finanse edenlerin de takibinin yapılacağını belirtti ve görev alan kurumları tebrik etti.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmanın, uluslararası bağlantılara odaklanarak örgütün hem yurtdışı tedarik zincirini hem de ülke içi dağıtım ağını çökertecek nitelikte olduğu vurgulandı. Operasyonun devamında soruşturmaların derinleştirilerek suç örgütünün finansal ve lojistik kaynaklarına yönelik ilave adımların atılacağı bildirildi.

İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu tacirlerine operasyon: 42 gözaltı

İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu tacirlerine operasyon: 42 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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