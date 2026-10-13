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Yağışla kayganlaşan yolda kamyon Babaeski'de bariyerlere çarpıp devrildi

Babaeski'de yağış nedeniyle kayganlaşan D-100 kara yolunda bariyerlere çarpan 34 RVB 91 plakalı kamyon yan yatarak devrildi; sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:39

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yağışla kayganlaşan yolda kamyon Babaeski'de bariyerlere çarpıp devrildi

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 kara yolu üzerinde, Babaeski yönünde seyreden 34 RVB 91 plakalı kamyonun sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde araç bariyerlere çarparak yan yatarak devrildi.

müdahale ve durum:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KIRKLARELİ&#039;NİN BABAESKİ İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLEN...

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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