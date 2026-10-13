Kazanın saatler sonra fark edilmesi can aldı: Bekilli'de berber yaşamını yitirdi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçtan çıkamayan sürücünün uzun süre fark edilmemesi ölümle sonuçlandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin 33 yaşındaki berber Ömer Kocausta olduğu açıklandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Akkent Mahallesinde berberlik yapan Ömer Kocausta, Bekilli'deki bir eğlence mekanından dün sabah karşı saat 05.00 sularında ayrıldı. Eve gitmek üzere yola çıkan sürücünün kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Otomobilin takla attığı, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bir taşa çarparak durduğu belirtildi. Kazada yaralanan sürücü araçtan çıkamayınca olay bir süre fark edilmedi.

Müdahale ve adli işlemler:

Kazanın sabah saat 08.00 civarında yoldan geçen bir vatandaş tarafından fark edilmesi üzerine ihbar yapıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ömer Kocausta'nın kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ömer Kocausta'nın cenazesi ilk olarak otopsi işlemleri için Bekilli Toplum Sağlığı Merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenaze, kesin otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden berberin cenazesinin bugün Akkent Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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