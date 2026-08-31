Akdeniz Oyunları'nda 21 yıl sonra altın: milliler yurda zaferle döndü

Akdeniz Oyunları zaferiyle yurda dönüş

Kadın Milli Voleybol Takımı, 20. Akdeniz Oyunları'nda gösterdiği performansla Türkiye'ye altın madalya kazandırarak yurda döndü. Taranto'da oynanan finalde ev sahibi İtalya karşısında setleri 25-22, 26-24 ve 25-18 alarak 3-0 galip gelen milliler, turnuvayı namağlup tamamladı. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, 2005 İspanya şampiyonluğunun ardından 21 yıl sonra Akdeniz Oyunları'ndan altınla dönmüş oldu.

Türk Hava Yolları'na ait TK1446 sefer sayılı uçakla İtalya'nın Bari kentinden gelen takım, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Dönüşteki görüntüler ve kutlamalar, takımın turnuvaya hazırlık süreci ve hedef odaklı çalışmasının karşılığını verdiğini gösterdi.

maçın dönüm noktaları ve teknik değerlendirme:

Final maçının skoru net görünse de karşılaşma içinde kritik anlar vardı. İkinci sette 24-18