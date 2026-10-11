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Akhisar-İzmir istikametinde otoyol kazası: 11 ölü, 27 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul–Orhangazi–İzmir otoyolunda tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akhisar-İzmir istikametinde otoyol kazası: 11 ölü, 27 yaralı

Kaza yeri ve araçlar:

Manisa'nın Akhisar ilçesi İstanbul - Orhangazi - İzmir otoyolunun İzmir istikameti, Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, bir tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Olayda 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı tır aracının karıştığı belirtildi.

Kazanın etkisiyle yolcu otobüsü yan devrildi, tır ise yoldan çıktı. Olay yerinde araçlarda ve yol çevresinde hasar oluştu.

Müdahale ve can kaybı:

İhbar üzerine bölgeye, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile çok sayıda ambulans ve otoyol jandarma trafik ekibi sevk edildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma ve süreç:

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, olayın meydana geliş nedenini ve kusur durumunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa&#039;da katliam gibi kaza: 11 ölü, 27 yaralı

Manisa'da katliam gibi kaza: 11 ölü, 27 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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