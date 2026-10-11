Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Yönetmen Halit Refiğ eserleriyle anıldı: Zincirlikuyu'da 17'nci yıl töreni

Yönetmen Halit Refiğ, vefatının 17'nci yılında Esenler Belediyesi'nin düzenlediği törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yönetmen Halit Refiğ eserleriyle anıldı: Zincirlikuyu'da 17'nci yıl töreni

Halit Refiğ anma töreni:

Türk sinemasının önemli isimlerinden yönetmen Halit Refiğ, vefatının 17'nci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Tören, Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirildi ve merhum için dualar okundu.

Törenin geçtiği anlar:

Anma töreninde katılımcılar mezar başında bir araya gelerek dualar etti. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, Refiğ'in sinemaya katkıları ve anısı yad edildi. Törende konuşmaların ve duaların ardından katılımcılar mezarı ziyaret ederek saygı gösterdi.

Gülper Refiğ'in anısı:

Merhumun eşi Gülper Refiğ, eşinin eserleriyle yaşamaya devam ettiğini vurgulayarak duygularını paylaştı. Refiğ, eşinin kalben kendisiyle birlikte olduğunu belirterek eserlerinin sürmesinin onu da yaşattığını ifade etti ve şu sözlere yer verdi:

Burada naçiz vücut, bedeni burada, kalben burada. Benimle beraber yaşıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, ölümsüzlük diye bir şeyler var, biliyorsunuz. Eserleriniz yaşıyorsa onlarla beraber siz de yaşıyorsunuz. Benim eşim hayatında böyle pek fazla bir ikbal görmedi, öyle bir beklentisi de yoktu zaten. ‘Aman ben zengin olayım’ diye. Biz bazı zamanlarda yoksul hayat yaşadık, çünkü çok varlıklı sanayici bir ailesinin oğlu, Boğaz’da yalıları var, Ada’da konakları var, hepsini reddederek işe başlamış. Ben kendi paramı kendim kazanacağım. Çok onuruna düşkün bir insandı. Ben zorluk çekiyordum aslında, kiramızı ödeyemeyecek hale geliyoruz bazen, fakat benim eşim, karnını peynir ekmekle doyurduğu takdirde ve ülkesinde kötü bir şeyler olmadığı zaman, Oğuz Atay, Metin Erksan, Adnan Saygun, Kemal Tahir için bu ülkenin kıymetli insanları için iyi şeyler olduğu zaman keyfine diyecek yok. Her zaman çok mutluydu, çünkü o nefsini ve beni aşmış insanlardandı. Onu kaybettikten seneler sonra ben de onun gibi oldum

Anma töreni, Refiğ'in sinema mirasının ve kişisel değerlerinin hatırlanmasına vesile oldu; katılımcılar onun eserlerine ve yaşamına saygılarını sundu.

YÖNETMEN HALİT REFİĞ, VEFATININ 17&#039;NCİ YIL DÖNÜMÜNDE ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI&#039;NDAKİ KABRİ BAŞINDA...

YÖNETMEN HALİT REFİĞ, VEFATININ 17'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDAKİ KABRİ BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı...
images

Odunluk alevleri Bingöl'de yerleşime ulaşmadan söndürüldü
images

Konya Kulu'da hafriyat yüklü tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı
images

Mola görüntüleri ortaya çıktı: Akhisar kazası öncesi otobüsün istasyondaki anlar...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Evinde son düdüğe kadar üstünlük: İnegölspor 2-1

Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi

Mudanya sahillerinde yasa dışı kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı yaptı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi