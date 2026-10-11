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Gündoğdu kavşağında çarpışma: beş kişi yaralandı

Bingöl'ün Gündoğdu Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu beş kişi yaralandı; polis, UMKE ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve inceleme başlattı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gündoğdu kavşağında çarpışma: beş kişi yaralandı

Gündoğdu kavşağında trafik kazası:

Bingöl merkezine bağlı Gündoğdu Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, kavşakta meydana gelen çarpışmada iki araç birbirine çarptı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar henüz netleşmedi, ancak çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu.

müdahale ve inceleme:

Olay yerine sevk edilen polis, UMKE ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralananlar için olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından gerekli sağlık işlemleri başlatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve tutanak çalışmalarına devam ediyor.

BİNGÖL’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

BİNGÖL’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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