Akhisar Yıldırımspor 30 Ağustos turnuvasında şampiyonluğa uzandı

30 Ağustos futbol turnuvası:

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor tarafından düzenlenen 30 Ağustos Futbol Turnuvası, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Turnuvaya 11 yaş grubundaki 16 takım katıldı ve minik futbolcular kıyasıya mücadele etti.

final sıralaması:

Final etabının tamamlanmasıyla Akhisar Yıldırımspor şampiyon oldu. Salihli Ankaspor ikinci, Manisaspor üçüncü ve Mavitaş Spor Kulübü dördüncü sırayı alarak turnuvayı dereceyle tamamladı. Müsabakalar, minik oyuncuların rekabeti ve ailelerin yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

tören ve başkanın mesajı:

Turnuvanın açılış seremonisine katılan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Balaban, böylesi anlamlı bir günde çocukları sporla buluşturmanın kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu belirtti ve Yunusemre Belediyespor'un çalışmalarını örnek gösterdi.

Balaban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatarak "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" ifadesini paylaştı ve çocukların bu erdemlerle yarışacağına inandığını dile getirdi.

ödül töreni ve kapanış:

Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupaları Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, Asbaşkan Metin Keleş, Futbol Şube Sorumlusu Necati Türkoğlular ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Cemil Uğur tarafından takdim edildi. Etkinlik, spor ve gençliği buluşturarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamına uygun bir şekilde tamamlandı.

TURNUVANIN AÇILIŞ SEREMONİSİNE KATILAN YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, BÖYLESİNE ANLAMLI BİR GÜNDE ÇOCUKLARI SPORLA BULUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ.