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Kapadokya'da ekim heyecanı: Salomon Cappadocia Ultra Trail başlıyor

Salomon Cappadocia Ultra Trail 16-18 Ekim 2026'da Kapadokya'da düzenlenecek; 119, 63, 38 ve 14 km parkurlarda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kapadokya'da ekim heyecanı: Salomon Cappadocia Ultra Trail başlıyor

etkinlik detayları:

Türkiye’nin önde gelen spor turizmi organizasyonlarından biri olan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 16-18 Ekim 2026 tarihlerinde Kapadokya’da koşulacak. Organizasyon, Argeus Travel & Events tarafından düzenleniyor ve dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Kapadokya’nın benzersiz coğrafyasında buluşturmayı hedefliyor.

Yarışta katılımcılar 119, 63, 38 ve 14 kilometre uzunluğunda parkurlarda mücadele edecek; bazı parkurlarda sporcuların 24 saate varan zorlu performanslar sergilemesi bekleniyor. Etkinlik, peri bacaları, vadiler ve tarihi rotalarda geçerek hem sportif hem de görsel bir deneyim sunuyor.

Organizasyonun hazırlanışında Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu gibi kurumlar katkı veriyor; etkinliğin isim sponsorluğunu ise Salomon üstleniyor.

bölge ekonomisine katkısı:

Organizasyonda yaklaşık 3 bin sporcunun yarışması, sporcuların aileleri, antrenörleri ve destek ekipleriyle birlikte bölgeye gelecek toplam ziyaretçi sayısının 6-7 bin civarına ulaşması bekleniyor. Katılımcıların kayıt, parkur keşfi ve yarış sonrası geziler nedeniyle ortalama 3-4 gün Kapadokya’da kalması öngörülüyor; bu hareketliliğin yaklaşık 20-25 bin konaklama hareketliliği yaratacağı tahmin ediliyor.

Etkinlik, Ürgüp, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar başta olmak üzere bölgedeki konaklama tesisleri ile restoran, kafe, ulaşım ve turizm işletmelerine canlılık getirecek. Turizm profesyonellerinin değerlendirmelerine göre organizasyonun Kapadokya ekonomisinde 300 milyon liraın üzerinde, yüksek katılımlı senaryoda ise 350 milyon liraa yaklaşan bir ekonomik hareketlilik oluşturması bekleniyor.

uluslararası tanıtım ve ödüller:

Cappadocia Ultra Trail, her yıl 90’ın üzerinde ülkeden sporcu ağırlayarak Kapadokya’nın uluslararası tanıtımına katkı sağlıyor; yarış boyunca yapılan fotoğraf ve video paylaşımları bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini geniş kitlelere ulaştırıyor. Organizasyon, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) ile Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri kapsamında "Spor Turizminin Toplumsal Etkisi" ödülüne layık görülmüştü.

2014 yılında 167 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyon, yıllar içinde büyüyerek Türkiye’nin uluslararası alanda öne çıkan patika koşusu ve spor turizmi etkinliklerinden biri haline geldi. Bu yıl da binlerce sporcu ve doğa tutkunu, sonbaharda Kapadokya’nın eşsiz doğasında yarışmak ve bölgeyi deneyimlemek için bir araya gelecek.

Etkinlik aynı zamanda turizm sezonunun uzamasına katkı sağlayarak Kapadokya’daki yıllık hareketliliğin çeşitlenmesine destek olacak; bölgedeki işletmeler için önemli bir sezon dışı gelir kaynağı oluşturması bekleniyor.

TÜRKİYE&#039;NİN ÖNEMLİ SPOR TURİZMİ ORGANİZASYONLARI ARASINDA YER ALAN SALOMON CAPPADOCİA ULTRA TRAİL...

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ SPOR TURİZMİ ORGANİZASYONLARI ARASINDA YER ALAN SALOMON CAPPADOCİA ULTRA TRAİL, 16-18 EKİM 2026 TARİHLERİNDE KAPADOKYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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