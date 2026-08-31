Kayseri'de yamaç paraşütü için kurumlar arası koordinasyon güçlendiriliyor

kayseri'de yamaç paraşütü istişare toplantısı

Kayseri'de yamaç paraşütü faaliyetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesi hedefiyle bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı ve ilgili yetkililer katıldı. İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen oturuma, federasyon yetkilileri telekonferans yoluyla bağlandı.

toplantının gündemi:

Görüşmede, daha önce imzalanan ortak protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Katılımcılar, Kayseri'nin sahip olduğu doğal ve sportif potansiyelin yamaç paraşütü açısından nasıl daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini tartıştı ve uygulamaya dönük fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca kurumlar arası iletişim ve sorumluluk paylaşımına yönelik süreçler değerlendirildi.

gelecek adımlar ve beklenen kazanımlar:

Toplantıda ön plana çıkan konular arasında faaliyetlerin güvenlik, tanıtım ve altyapı açısından koordineli planlanması yer aldı. Yetkililer, ortak protokol ile belirlenen iş birliği mekanizmalarının hayata geçirilmesiyle yamaç paraşütü etkinliklerinin daha düzenli ve yaygın hale gelmesinin hedeflendiğini vurguladı. Görüşmeler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Kayseri'nin spor turizmi potansiyelinin etkin kullanımı yönünde adımlar atılması kararıyla sonlandırıldı.

KAYSERİ’DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İLGİLİ KURUMLARIN KATILIMIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ.