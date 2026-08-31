Dolar 48,2630 -0,01%
Euro 56,0602 -0,11%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.951,26 -0,04%
EUR/USD 1,1612 -0,09%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

Kayseri'de yamaç paraşütü için kurumlar arası koordinasyon güçlendiriliyor

Kayseri'de ilgili kurumlar, ortak protokol çerçevesinde yamaç paraşütü faaliyetlerini geliştirmek ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla toplandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri'de yamaç paraşütü için kurumlar arası koordinasyon güçlendiriliyor

kayseri'de yamaç paraşütü istişare toplantısı

Kayseri'de yamaç paraşütü faaliyetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesi hedefiyle bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı ve ilgili yetkililer katıldı. İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen oturuma, federasyon yetkilileri telekonferans yoluyla bağlandı.

toplantının gündemi:

Görüşmede, daha önce imzalanan ortak protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Katılımcılar, Kayseri'nin sahip olduğu doğal ve sportif potansiyelin yamaç paraşütü açısından nasıl daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini tartıştı ve uygulamaya dönük fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca kurumlar arası iletişim ve sorumluluk paylaşımına yönelik süreçler değerlendirildi.

gelecek adımlar ve beklenen kazanımlar:

Toplantıda ön plana çıkan konular arasında faaliyetlerin güvenlik, tanıtım ve altyapı açısından koordineli planlanması yer aldı. Yetkililer, ortak protokol ile belirlenen iş birliği mekanizmalarının hayata geçirilmesiyle yamaç paraşütü etkinliklerinin daha düzenli ve yaygın hale gelmesinin hedeflendiğini vurguladı. Görüşmeler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Kayseri'nin spor turizmi potansiyelinin etkin kullanımı yönünde adımlar atılması kararıyla sonlandırıldı.

KAYSERİ’DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İLGİLİ KURUMLARIN KATILIMIYLA...

KAYSERİ’DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İLGİLİ KURUMLARIN KATILIMIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ergin Ataman'ın takımı İzlanda'da net skorlu galibiyetle Dünya Kupası yolunu gar...
images

Sivrikaya: Beşiktaş atmosferi bizi baskı altına aldı, ders çıkaracağız
images

Yüzüncü maçında Rıdvan farklı galibiyetle gurur duydu
images

Italiano üç kulvarda en iyisini hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

Kemaliye'de onarılmayan istinat duvarı okul çevresinde tehlike yaratıyor

Erzincan’da sağanak Saraycık köyünde taşkına yol açtı

Erzincan gecesini aydınlatan yıldırımlar gökyüzünde gösteri sundu

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı