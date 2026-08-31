Kayseri'den Galatasaray U14'e yükselen stoper Ahmet Baygençler Florya'ya davet edildi

Transferin detayları:

Fatih Yurt Futbol Akademisi bünyesinde yetişen 2013 doğumlu stoper Ahmet Baygençler, Galatasaray U14 takımına transfer oldu. Galatasaray scoutlarının Kayseri'de izlediği Ahmet, daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'ne davet edilerek sarı-kırmızılı ekibin altyapı kadrosuna katıldı.

Akademinin değerlendirmesi:

Akademi kurucusu Fatih Yurt, son dört yılda neredeyse her ağustos döneminde profesyonel takım altyapılarına oyuncu verdiklerini ve bu transfer döneminde U13 Kayseri şampiyonu takımdan çıkan stoperin Galatasaray'a gitmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Yurt, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor ve Konyaspor gibi takımlara oyuncu verdiklerini vurgulayarak akademinin Kayseri'de bir marka haline geldiğini ve oyuncu yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi. Yeni transfer Ahmet Baygençler'e Galatasaray'da başarı diledi.

Gelecek adımlar:

Ahmet'in Florya'daki süreçte Galatasaray altyapısında gelişimi ve U14 seviyesindeki performansı izlenecek. Akademi ise altyapıdan profesyonel takımlara oyuncu kazandırma geleneğini sürdürmeyi hedefliyor.

KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN FATİH YURT FUTBOL AKADEMİSİ’NDE YETİŞEN 2013 DOĞUMLU VE STOPER MEVKİDE OYNAYAN AHMET BAYGENÇLER GALATASARAY U14 TAKIMINA TRANSFER OLDU.