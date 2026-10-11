Akhisar'da otobüs ve çekicinin karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti

Akhisar'da yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 11 vatandaşın vefat ettiğini, 37 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

Kaza ve müdahale:

Kaza, yolcu otobüsü ile çekicinin karıştığı bir çarpışma olarak kaydedildi. Olay yerine AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilerek müdahaleye başlandı. Ekipler yaralılara müdahale etmek ve olay yerinde güvenlik tedbirleri almak üzere görevlendirildi.

Bakanın açıklaması ve süreç takibi:

Bakan Çiftçi sosyal medya paylaşımında, kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara acil şifalar dilediğini ve sürecin ilgili kurumlarla birlikte yakından takip edildiğini belirtti.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı; gelişmeler geldikçe kamuoyuna aktarılacak.

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ, 37 KİŞİ YARALANDI