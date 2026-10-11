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Alanya'daki oto yıkama kavgasında hayatını kaybeden Ahmet Çatar'ın cenazesi teslim alındı

Alanya Fığla Mahallesi'ndeki oto yıkamadaki silahlı kavgada ölen Ahmet Çatar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alanya'daki oto yıkama kavgasında hayatını kaybeden Ahmet Çatar'ın cenazesi teslim alındı

Alanya'da oto yıkamada silahlı kavga: cenaze teslim edildi

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama dükkanında dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada yaralananlardan Ahmet Çatar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Olayın gelişimi:

Olay, dün saat 19.00 sıralarında iş yerinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesiyle başladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Açılan ateş sonucu Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve H.T. yaralandı.

Sağlık müdahalesi ve otopsi işlemleri:

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı; ancak doktorların tüm çabalarına karşın Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu hayatını kaybetti. Ölen iki kişi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan Ahmet Çatar'ın cenazesi bugün ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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