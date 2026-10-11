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Ünye ulaşımında ortak vizyon: 118 araç ve 10 hatla dönüşüm

Ordu'nun Ünye ilçesinde dört kooperatif birleşip 118 yeni araç ve 4'ten 10'a çıkarılan hatlarla şehir içi toplu ulaşım sistemi yenilendi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Ünye ulaşımında ortak vizyon: 118 araç ve 10 hatla dönüşüm

Yeni dönem başladı:

Ordu'nun Ünye ilçesinde şehir içi toplu taşıma sistemi kapsamlı bir değişime girdi. dört kooperatif tek çatı altında birleşerek ilçeye 118 sıfır araç kazandırdı ve hat sayısı daha önceki dört hatlı yapının ardından 10'a çıkarıldı. Yenilenen filo ve hat düzenlemesi Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete alındı.

Hedeflenen erişilebilirlik ve esneklik:

Yetkililer, sistemin amaçlandığı gibi vatandaşların daha kolay ve kesintisiz ulaşımını sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, hatların ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebileceğini belirterek vatandaş taleplerinin takibe alınacağını bildirdi. Bu yaklaşım, hattı olmayan veya erişimi güç olan bölgelerin öncelikli olarak ele alınmasına imkân tanıyacak şekilde planlandı.

Ordumkart uygulaması ve hizmet noktaları:

Ordumkart uygulamasının Ordu genelinde yaygınlaştırılacağı açıklandı. Başkan Güler, il genelinde 19 ilçede 118 kooperatif bulunduğunu hatırlatarak, kartla bir araçtan diğerine kesintisiz geçiş yapılabileceğini söyledi. Vatandaşların kartlarını temin edebileceği 17 bayi belirlendiği ifade edildi.

Yatırım tutarı ve beklenti:

Yetkililer, Ünye'de toplu ulaşım altyapısına ilişkin olarak 4 milyar TL'lik bir yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı. Yeni sistemin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan yetkililer, ortak işletme modeliyle hizmet kalitesinin ve yolcu memnuniyetinin artırılmasını hedeflediklerini dile getirdiler.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER VE PROTOKOL, YENİ DOLMUŞ HATTINI...

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER VE PROTOKOL, YENİ DOLMUŞ HATTINI DENEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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