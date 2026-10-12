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Akhisar'da zeytin hasadında arı sokması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Akhisar ilçesi Üçavlu Mahallesi'nde zeytin toplarken arı sokmasıyla 54 yaşındaki Hulusi Koz yaşamını yitirdi, ailesi ve mahalleli yasa boğuldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akhisar'da zeytin hasadında arı sokması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

Akhisar'da zeytin hasadında arı sokması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Üçavlu Mahallesi'nde zeytin hasadı için bahçeye giden 54 yaşındaki, 3 çocuk babası Hulusi Koz, arı sokması sonucu aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Olay, hasadın sürdüğü dönemde köyde derin üzüntüye yol açtı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre kaza, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 11.30 sıralarında Üçavlu Mahallesi'nde bulunan bir zeytin bahçesinde meydana geldi. Koz, akrabalarıyla birlikte zeytin toplamak üzere bahçede çalışırken arı tarafından sokuldu. Sokmanın ardından aniden fenalaştığı, şoka girip kısa süre içinde bilincini kaybederek yere yığıldığı aktarıldı.

Müdahale ve çevre tepkisi:

Durumu fark eden yakınları tarafından yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yapılan kontrollerde Hulusi Koz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, Koz'un ailesi, yakınları ve Üçavlu Mahallesi sakinleri arasında büyük üzüntüye neden oldu; zeytin hasadının sürdüğü köyde yas havası hakim oldu.

HULİSİ KOZ

HULİSİ KOZ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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