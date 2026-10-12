Üniversitede kan bağışı seferberliği: Bartın hedefi 1453 ve 1460 ünite

kampanya başladı:

Türk Kızılayı Bartın Şubesi ile Bartın Üniversitesi iş birliğiyle, üniversite personeli ve öğrencilere yönelik kan bağışı kampanyası Kutlubey Kampüsü içindeki kan alma çadırlarında başlatıldı. Kampanya, 17 Ekim Cumartesi günü akşamına kadar olmak üzere altı gün sürecek.

Kampanyanın ilk gününde Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız ve Yeni Parti İl Başkanı İsmail Cem Akyol öğrencilerle birlikte kan verdi. Türk Kızılayı Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın ile Karabük Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Dinçer Karagöz de etkinlikte hazır bulundu.

hedefler ve geçmiş sonuçlar:

Geçen kampanyada baz alınan 1071 ünite hedefi aşılarak 1109 ünite kan toplanmıştı. Bu yıl rektörün açıklamasına göre kampanya, İstanbul’un fethi yılı olan 1453 ve Amasra’nın fethinin yılı olan 1460 sayılarını hedef alıyor. Rektör Akkaya, BARÜ ve Bartın halkının desteğiyle bu iki hedefin yakalanacağına inandıklarını belirtti.

Rektör Akkaya, Türk Kızılayı’nın 1868’den 2026’ya kadar süregelen yardım ve sağlık faaliyetlerine değinerek, "Kanda hayat var" vurgusunu yaptı ve kan bağışının her an herkes için hayati önem taşıyabileceğini hatırlattı.

organizasyon ve teşekkürler:

Türk Kızılayı Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın, önceki kampanyada alınan bin 109 üniteyi anımsatarak bu kez 1453 ünite hedefine ulaşılacağına inandıklarını söyledi. Yalçın, Rektör Akkaya, üniversite idari ve akademik personeli ile öğrencilere kampanyaya katkılarından dolayı teşekkür etti ve Yeni Parti İl Başkanı İsmail Cem Akyol'a desteği için ayrıca teşekkür etti.

Kampanyaya katılanlara meyve suyu, kek, nohutlu pilav ve dizüstü bilgisayar çantası gibi ikram ve hediyeler veriliyor. Organizasyon yetkilileri, kan bağışına ilişkin duyarlılık ve desteğin sürmesinin önemine dikkat çekti.

Üniversitede düzenlenen kan bağış kampanyasında hedef: 1453 ünite kan