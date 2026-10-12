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Konyaaltı'nda uçuruma yuvarlanan aracın üç kurbanı ailelerine teslim edildi

Konyaaltı Doyran'da virajı kaybeden hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren üç kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konyaaltı'nda uçuruma yuvarlanan aracın üç kurbanı ailelerine teslim edildi

Konyaaltı'nda uçuruma yuvarlanan aracın üç kurbanı ailelerine teslim edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olay, bölgedeki aileleri ve komşuları arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza, Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi Aşağıin mevkiinde, dün saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Saklıkent'ten Antalya merkezi yönüne giden 07 NAP 43 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Cemal Oktay (67), virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ile çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, araçta bulunan Cemal Oktay ve Şükrü Fidan (62)'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan diğer kişilerden Bedriye Can Oktay (60), Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y. ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Cenazelerin teslimi ve adli süreç:

Yaralılardan Bedriye Can Oktay, kazadan sonra tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi ve kazada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. Hayatını kaybeden Cemal Oktay, Şükrü Fidan ve Bedriye Can Oktayın cenazeleri, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adli işlemler tamamlandıktan sonra üç kişinin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı; defin işlemi için Kurşunlu Mezarlığı'na götürülecekler. Aile üyeleri morg çıkışında gözyaşlarına hakim olamazken, bölge sakinleri kazanın yarattığı üzüntüyü dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Kazanın ulaşım güvenliği ve yol bariyerlerinin durumuna ilişkin incelemeler yetkililerce devam ediyor.

ANTALYA’NIN KONYAALTI İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN YAKLAŞIK 50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDIĞI...

ANTALYA’NIN KONYAALTI İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN YAKLAŞIK 50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDIĞI KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİNİN CENAZELERİ, YAKINLARI TARAFINDAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE MORGDAN ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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