Akıncı TİHA ile LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleri nokta vuruşu gerçekleştirdi

Akıncı TİHA atış testlerinde başarılı sonuç aldı

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yapılan mühimmat atış testlerinde dikkat çekici bir başarı elde etti. Testlerde kullanılan sistemlerin entegrasyonu ve hedefe yönlendirme performansı, iki atışta da isabetle sonuçlandı.

Test düzeni ve sonuçları:

Gerçekleştirilen atışlarda belirlenen hedefler, iki ayrı atışta tam isabetle vuruldu. Atışların görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı ve testin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Kullanılan güdüm kitleri ve üreticiler:

Atışlarda ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ile TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortak üretimi GÖZDE Güdüm Kiti kullanıldı. Bu bileşenlerin Akıncı platformu ile entegrasyonu, güdümlü mühimmatların hedefe yönlendirilmesi ve vuruş hassasiyeti açısından kritik rol oynadı.

Söz konusu test sonuçları, Akıncı TİHA'nın güdümlü mühimmatlarla uyum ve isabet yeteneğine dair somut bir gösterge sunuyor ve yerli savunma teknolojilerindeki ilerlemenin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

AKINCI TAARRUZİ İNSANSIZ HAVA ARACI (TİHA), LGK-82 LAZER GÜDÜM KİTİ VE GÖZDE GÜDÜM KİTİ İLE HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU.