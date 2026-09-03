Erken müdahale sayesinde Yeniceköy fırınının yangını kontrol altına alındı

Yeniceköy fırınında yangın köylü ve itfaiye işbirliğiyle söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de sabah saatlerinde bir köy fırınında yangın çıktı. İ.Ö.'ye ait fırında saat 07.00 civarında başlayan alevler, köy sakinlerinin ilk müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınmaya çalışıldı.

ilk müdahale ve müdahale ekipleri:

Yangını fark eden mahalle sakinleri, Yenice Köy Muhtarlığı'na ait yangın tankerleriyle ve ellerindeki söndürme ekipmanlarıyla olay yerine hemen müdahale etti. İhbar üzerine Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi ve bölgeye 3 itfaiye aracı ulaştı. Köylüler ile itfaiyenin koordineli çalışması sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

hasar ve soruşturma:

Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fırında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer ve köy sakinleri, hızlı müdahalenin daha geniş bir zararı önlediğini vurguladı ve benzer olaylara karşı alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekti.

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