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Erken müdahale sayesinde Yeniceköy fırınının yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy'de sabah çıkan fırın yangını, köylülerin ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erken müdahale sayesinde Yeniceköy fırınının yangını kontrol altına alındı

Yeniceköy fırınında yangın köylü ve itfaiye işbirliğiyle söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de sabah saatlerinde bir köy fırınında yangın çıktı. İ.Ö.'ye ait fırında saat 07.00 civarında başlayan alevler, köy sakinlerinin ilk müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınmaya çalışıldı.

ilk müdahale ve müdahale ekipleri:

Yangını fark eden mahalle sakinleri, Yenice Köy Muhtarlığı'na ait yangın tankerleriyle ve ellerindeki söndürme ekipmanlarıyla olay yerine hemen müdahale etti. İhbar üzerine Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi ve bölgeye 3 itfaiye aracı ulaştı. Köylüler ile itfaiyenin koordineli çalışması sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

hasar ve soruşturma:

Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fırında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer ve köy sakinleri, hızlı müdahalenin daha geniş bir zararı önlediğini vurguladı ve benzer olaylara karşı alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekti.

EMET’TE FIRIN EV YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU! BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

EMET’TE FIRIN EV YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU! BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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