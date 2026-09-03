Başakşehir'de istinat duvarı çöküşü: işçi hayatını kaybetti, dört kişi hakkında gözaltı

olayın ayrıntıları:

Başakşehir Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yürütülen istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Olayda iki işçi toprak altında kaldı; bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Göçük altında kalan Ferdi Yahşi (27) ile bir diğer işçi Tolga Yahşi vardı. Ekiplerin çalışması sonucu Tolga Yahşi topraktan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilip hastaneye sevk edilirken, Ferdi Yahşi yaşamını yitirdi. Yahşi'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine gelen ve yakınları arasında bulunan kişilerde sinir krizleri görüldü; kurtarma ve inceleme çalışmaları sahada devam etti.

soruşturma ve gözaltılar:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi ve çalışmaları yerinde takip etti.

Soruşturma kapsamında müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın nasıl gerçekleştiğinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

BAŞAKŞEHİR'DE İNŞAAT ALANINDA YAŞANAN GÖÇÜKTE TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ. İŞÇİNİN CENAZESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARTILDI.