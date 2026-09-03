Kırşehir'de gençlerin kültürel köprüleri örülüyor

Proje ve katılımcılar:

Kırşehir Gençlik ve Kültür Derneği tarafından hazırlanan ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen proje kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve İtalyadan gelen 30 genç Anadolu’nun kültürel merkezlerinden biri olan Kırşehirde bir araya geldi. Program, gençler arasında doğrudan etkileşim sağlamayı ve farklı kültürleri tanıtmayı hedefliyor.

Etkinlikler ve öğrenme odaklı program:

Katılımcılar program boyunca müzik, halk oyunları ve yöresel yemekler başta olmak üzere kentin kültürel değerlerini uygulamalı biçimde öğreniyor. Çeşitli sanat ve kültür atölyelerinde yer alacak gençler, Kırşehir’in tarihi mekanlarını gezme ve yerel ustalarla çalışarak deneyim kazanma fırsatı bulacak.

Proje Koordinatörü Mutlu Kılıçaslan, projenin temel hedefini şu sözlerle özetledi: "Temel amacımız, farklı ülkelerden gelen gençler arasında koordinasyon ve öğrenmeyi güçlendirmek, Kırşehir’in ve ülkemizin zengin kültürel değerlerini uluslararası katılımcılara tanıtmaktır. Proje süresince Kırşehir’den yetişen halk ozanı merhum Neşet Ertaş’ın hayatı, Türk müziği ve halk oyunları, uygulamalı etkinliklerle birlikte gençler tarafından öğrenilecek."

Katılımcı görüşleri ve kültürlerarası etki:

Projeye katılan gençler yalnızca Kırşehir’in kültürel mirasını değil, birbirlerinin geleneklerini de tanıma imkânı buluyor. Bulgaristan’dan katılan Anna Gallenkemper Türkiye ve Kırşehir’i güzel bulduğunu belirtirken, diğer Bulgaristanlı katılımcı Yuana Dyulgerova Anadolu’nun samimi atmosferine vurgu yaptı. Türk kökenli katılımcı Efe Emin ise projenin ülkeler arasındaki ön yargıların ortadan kalkmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Projenin yararlı olacağı kanaatindeyim. Bazı ülkelerin Türkiye’ye karşı ön yargıları var. Böyle projelerle bu ön yargıların da ortadan kalkacağını düşünüyorum" dedi.

Programın tamamlanmasının ardından katılımcıların edindikleri deneyimler, ilerleyen dönemlerde benzer çalışmalara kaynak teşkil ederek kültürlerarası diyaloğun güçlenmesine hizmet edecek. Yerel aktörler ve gençler arasındaki iş birliği, Kırşehir’in kültürel tanıtımına uluslararası bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor.

KIRŞEHİR GENÇLİK VE KÜLTÜR DERNEĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE ULUSAL AJANS TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE KAPSAMINDA TÜRKİYE, BULGARİSTAN, ROMANYA, YUNANİSTAN VE İTALYA’DAN KIRŞEHİR’E GELEN 30 GENÇ, KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.