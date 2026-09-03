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Güneyyurt'ta şantiye dönüşünde römorka çarpan otomobilde üç kişi yaralandı

Karaman'ın Ermenek ilçesi Güneyyurt Beldesi'nde belediyeye ait traktörün römorkuna çarpan otomobilde sürücü ile iki yolcu yaralandı, durumları iyi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güneyyurt'ta şantiye dönüşünde römorka çarpan otomobilde üç kişi yaralandı

kaza raporu:

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Beldesi Habib Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Olay, saat 10.15 sıralarında, Güneyyurt Belediyesi'ne ait şantiye alanına giriş denemesi sırasında gerçekleşti.

meydana geliş şekli:

Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait olduğu belirtilen traktörü Hasan Ü. (33) yönetiyor, araçta römork bağlıydı. Traktör, Ermenek yolu üzerindeki belediyeye ait şantiyeye girmek amacıyla sola dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde seyreden bir otomobil, römorka çarptı. Otomobili kullananın Kadir Y. (23) olduğu, araçta yolcu olarak bulunanın ise Yasemin Y. (23) olduğu tespit edildi. Traktörün plakası 70 F 1274, otomobilin plakası ise 70 F 1003 olarak kaydedildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki yolcu ve traktör sürücüsü olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinden edinilen bilgiye göre yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, ilk belirlemelere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve bilinçlerinin açık olduğu bildirildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapıldı.

Yetkililer, şantiye giriş-çıkışlarında sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı ve olayın kesin nedeninin yapılacak tahkikat sonucunda netleşeceğini belirtti.

KARAMAN’IN ERMENEK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3...

KARAMAN’IN ERMENEK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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