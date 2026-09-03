Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı, araç kanala düştü

Kaza ve ilk bulgular:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, İrfanlı Mahallesi Ali Lütfü Dağlar Caddesi yakınında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri yol kenarındaki kanala düştü. Olay, Düziçi Devlet Hastanesi yakınında gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve kanala düşen araçta bulunan kişilerden biri yaralandı. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemedi. Bir yaralı, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Müdahale ekiplerinin çalışması:

Kaza bildirimini takiben sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtan yaralıyı güvenli şekilde çıkardı, sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve hastaneye nakil işlemini gerçekleştirdi.

Soruşturma ve trafik akışı:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında çarpışma nedenleri ve kaza anındaki trafik koşulları araştırılıyor. Yetkililer, bölgedeki trafik akışının emniyet tedbirleri alınarak kontrollü şekilde sağlandığını bildirdi.

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU ARAÇLARDAN BİRİ YOL KENARINDAKİ KANALA DÜŞTÜ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.