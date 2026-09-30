Aksa Enerji 2029 hedeflerinde kapasite ve kârlılığı dengelemeyi taahhüt etti

Aksa Enerji, 2026 Analist Toplantısı'nda küresel büyüme stratejisini, yatırım programını ve 2029 hedeflerini paylaştı. Yönetim kurulu başkanı Cemil Kazancı ve CEO & İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal toplantıda şirketin 30 yıllık yolculuğunda değişmeyen büyüme iradesini ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri aktardı.

Strateji ve yatırım odağı:

Şirket, mevcutta 8 ülkede işleyen 15 santral ve 3.700 MW kurulu gücüyle global konumunu güçlendiriyor. Yönetim, 2024–2026 döneminde teknoloji ve coğrafi çeşitlilik içeren 15 yatırım projesiyle yaklaşık 1,7 milyar ABD doları yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu yatırım döngüsünün tamamlanmasıyla Aksa Enerji’nin hedefi, kurulu gücünü 6.200 MW seviyesine taşımak ve 5 yılda FAVÖK’ü 841 milyon ABD dolarına çıkarmak yönünde şekilleniyor.

Cemil Kazancı, konuşmasında şirketin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan Orta Asya ve Afrika’ya uzanan coğrafyada faaliyet gösterdiğini vurguladı ve jeopolitik gelişmeler, emtia fiyatları ile finansman koşullarının sektöre etkilerine dikkat çekti. Kazancı, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz hattındaki lojistik zorluklara rağmen büyüme kararlılığının sürdüğünü ifade etti.

Projeler ve bölgesel ilerleme:

2026 yılını "ticari işletmeye geçiş yılı" olarak tanımlayan şirket, Kazakistan’daki 264 MW kapasiteli Kızılorda Santrali’ni devreye alarak Orta Asya toplamını 1.484 MW seviyesine çıkardı. Afrika sahasında ise Gana Kumasi Santrali’nin 179 MWlik ilk fazında kombine çevrim dönüşümü tamamlandı.

Aksa Enerji, Gana’daki büyüme planlarına en büyük adım olarak 825 MW kapasiteli Takoradi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni portföyüne ekledi. Proje, 20 yıl süreli, ABD doları bazlı garantili enerji satış anlaşmasına dayanıyor. Takoradi tamamlandığında şirketin Gana’daki toplam gücü 1.545 MW olacak; Senegal, Gabon ve Burkina Faso yatırımlarıyla Afrika’daki toplam kurulu güç 2.240 MW seviyesine ulaşması bekleniyor.

Burkina Faso’da planlanan 119 MWlik santral 2027’de devreye alınacak. Şirket Senegal ve Gabon projelerini de yıl sonuna kadar devreye almayı hedefliyor.

Depolamalı yenilenebilir enerji ve portföy dengesi:

Türkiye’de depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Aksa Enerji, ülkede yaklaşık 1.000 MWlık depolamalı portföy oluşturmayı hedefliyor. 2026’da ilk ticari işletme yatırımları arasında 58 MW kapasiteli Gaziantep Pamuk Depolamalı GES ve 50 MW kapasiteli Şanlıurfa RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi yer aldı. Kırşehir, Mersin, Kayseri ve Manisa projeleriyle depolama yatırımları genişletiliyor; yenilenebilirlerin üretim portföyündeki ağırlığı yaklaşık yüzde 20ye yükseltilecek.

Finansal performans ve hedefler:

Şirket, 2026 yılının ilk yarısında yaklaşık 20 milyar TL ciro, 7,3 milyar TL FAVÖK ve 1,2 milyar TL net dönem kârı elde etti; FAVÖK marjı yüzde 36 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Yönetim, yatırım döngüsünün tamamlanmasıyla 2029 yılında 841 milyon ABD doları FAVÖK ve yüzde 42 FAVÖK marjına ulaşmayı, Net Borç/FAVÖK oranını ise 1,7 seviyesine çekmeyi hedefliyor. Ayrıca şirket 2027 yılında temettü dağıtmayı planlıyor.

Finansman yapısı ve risk yönetimi:

Aksa Enerji büyüme programını uzun vadeli ve garanti mekanizmalı finansmanlarla destekliyor. Africa Finance Corporation aracılığıyla Afrika yatırımları için sağlanan toplam finansman 450 milyon ABD doları seviyesinde. Senegal projesi için SERV garantili 65 milyon ABD dolarlık 10 yıllık kaynak, Mersin Depolamalı RES için Sinosure garantili 124 milyon ABD dolarlık 12 yıllık finansman sağlandı. Türkiye’deki yenilenebilir ve depolama yatırımları için TSKB’den temin edilen 11 yıllık kredilerin toplamı 92 milyon ABD doları olarak açıklandı.

Şirket, büyümeyi disiplinli sermaye yönetimi ve operasyonel mükemmellikle desteklenen sürdürülebilir bir değer modeliyle gerçekleştireceklerini vurguladı. Yönetim, yatırımların zamanında devreye alınmasının yanı sıra gelir garantili projelerle portföy gelirlerinin öngörülebilirliğini artırmayı planlıyor.

Toplantı, yatırımcı ve analistlere büyüme yol haritasını, bölgesel projelerin takvimini ve finansman yapısını ayrıntılı şekilde sunarken; Aksa Enerji önümüzdeki dönemde kapasite artırımı ile kârlılık arasındaki dengeyi kurmayı hedefliyor.

AKSA ENERJİ, 2026 ANALİST TOPLANTISI’NDA GLOBAL BÜYÜME STRATEJİSİNİ, YATIRIM PROGRAMINI VE 2029 HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI.