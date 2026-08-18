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Aksaray ihracatta dönüm noktasına ulaştı: 2025 ihracatı 1.2 milyar doları geçti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aksaray'da 2025 ihracatının 1.2 milyar doları aştığını, esnafa 100 milyon lira destek ve 90 milyar lira yatırım sağlandığını açıkladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:30

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Aksaray ihracatta dönüm noktasına ulaştı: 2025 ihracatı 1.2 milyar doları geçti

Aksaray’da ziyaretler, destek ve dış ticaret verileri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aksaray programı kapsamında ilk olarak Aksaray Valiliğini ziyaret etti; Vali Murat Duru ve il protokolü tarafından karşılanarak valilik şeref defterini imzaladı ve brifing aldı. Bolat daha sonra AK Parti Aksaray İl Başkanlığını ziyaret ederek partiyle bir araya geldi ve Aksaraylı esnafa 100 milyon lira ilave finansman desteği sağlanacağını açıkladı.

sanayi havzası ve bölgesel strateji:

ATSO’da düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’nda Bolat, Aksaray’ın bölgesel bir sanayi ve lojistik merkezi olma hedefini vurguladı. Bakan, Sanayi Bakanlığı tarafından belirlenen Samsun’dan Mersin’e uzanan Kuzey-Güney sanayi bölgesi aksı çerçevesinde Aksaray ile birlikte Konya, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Mersin illerinin bu yapıdan önemli ölçüde faydalanacağını belirtti.

ihracat performansı ve kamu yatırımları:

Bolat, Aksaray’ın ihracattaki seyrini rakamlarla anlattı; 2002 sonunda yılda 10 milyon dolar ihracatı olan kentin, 2025 yılı itibarıyla ihracatının 1.2 milyar doları aştığını söyleyerek bunun yaklaşık 125 katlık bir artış olduğunu kaydetti. Ayrıca kentin geçen yılki ithalatının 159 milyon dolar olduğunu, bunun Aksaray’ın ihracatta net fazla vererek ülkeye döviz kazandırdığını ifade etti.

Toplantıda hükümetin son 23 yıldaki yatırım vurgusuna da değinen Bolat, Cumhurbaşkanlığı dönemiyle Aksaray’a yapılan kamu harcamalarının toplamının 90 milyar lirayi bulduğunu belirtti ve eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye kadar çok sayıda alanda yatırım yapıldığını söyledi.

Program, STK temsilcilerinin talep ve önerilerini iletmesinin ardından sona erdi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, AKSARAY’DA ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNARAK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, AKSARAY’DA ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNARAK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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