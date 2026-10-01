Aksaray yollarında jandarma üç kollu denetim

Aksaray il jandarma ekiplerinin kapsamlı denetimi:

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırdı. Ekipler, ana arterler ve ilçe bağlantı yollarında planlı uygulamalar gerçekleştiriyor.

Uygulama alanları:

Niğde-Ankara Otoyolu başta olmak üzere Aksaray-Adana kara yolu ve ilçe yollarında görev yapan KOM, Asayiş ve Trafik şubesi ekipleri; araç, sürücü ve yolcuları kontrol ediyor. Uygulamalarda ekipler, kendi sorumluluk alanlarına göre ayrılarak sahada üç farklı koldan denetim icra ediyor.

Hedef ve yaklaşım:

Gerçekleştirilen denetimlerin amacı, yol güvenliğini artırmak ve kamu düzenini korumaktır. Sahadaki yoğun uygulama takvimi, ekiplerin kontrolleri aralıksız sürdürdüğünü ortaya koyuyor ve vatandaşların huzurunu sağlama odaklı bir yaklaşım sergileniyor.

HALKIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ ŞEHİR GENELİNDE YAPTIĞI UYGULAMALARI SÜRDÜREREK ŞEHİRDE KUŞ UÇURTMUYOR.