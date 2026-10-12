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Gençler Karabük'te Damla Gönüllülük Hareketiyle dayanışmayı büyütüyor

Karabük'te 44 öğrenci, Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında 9-18 Ekim'de ziyaret, çevre temizliği ve sosyal destek çalışmaları yapacak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençler Karabük'te Damla Gönüllülük Hareketiyle dayanışmayı büyütüyor

Karabük'te 44 öğrenci gönüllülük için bir araya geldi

Damla Gönüllülük Hareketi çerçevesinde kentte bulunan 44 öğrenci, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri için sahaya indi. Kabul programında Karabük Valisi Oktay Çağatay öğrencilere seslenirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu de hazır bulundu.

Vali kabulü ve hareketin hedefleri:

Vali Oktay Çağatay, gençlerin gönüllülük faaliyetlerinde yer almasının toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğini vurguladı ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. Kabulde, gönüllülük faaliyetlerinin kapsamı ve proje sürecinde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Programın üniversite öğrencilerinin katılımıyla yürütüldüğü, amaç olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak ve gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarına aktif katılımını sağlamak gösterildi.

Yürütülecek çalışmalar ve takvim:

Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında 9-18 Ekim tarihleri arasında Karabük merkez ve ilçelerinde bir dizi etkinlik planlandı. Çalışmalar arasında yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri ve okullara ziyaretler; çevre temizliği, fidan dikimi, kütüphane kurulumu ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek faaliyetleri yer alıyor.

Programın hedefleri arasında öğrencilerin yerel halkla bir araya gelmesi ve kentin tarihî, kültürel ve manevi değerlerini yakından tanıması da bulunuyor. Bu sayede gönüllülük faaliyetlerinin Salt yardım pratiği olmaktan çıkarılarak toplumsal bağları güçlendiren bir deneyim haline gelmesi hedefleniyor.

Damla hareketinin kökenine de değinilen kabulde, hareketin Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2013 yılında '10 Gönüllü Gün 1000 Gönüllü Genç' adıyla başladığı, 2014 yılından itibaren Damla Projesi olarak sürdürüldüğü ve kapsamının genişleyerek bugünkü gönüllülük hareketine dönüştüğü hatırlatıldı.

Yerel yetkililer, öğrencilerin programa aktif katılımının saha çalışmalarının verimini artıracağını ve projenin sürekliliği açısından önemli olduğunu belirtti. Çalışmaların planlanan takvime göre 18 Ekime kadar devam etmesi öngörülüyor.

VALİ OKTAY ÇAĞATAY, GENÇLERİN GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİNDE YER ALMASININ TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE...

VALİ OKTAY ÇAĞATAY, GENÇLERİN GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİNDE YER ALMASININ TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTEREK ÖĞRENCİLERE ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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