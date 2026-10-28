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Aksaray'da şüpheli uyuşturucu zinciri çöktü: 3 kişi tutuklandı

Aksaray'da jandarma, uyuşturucu imal ve ticareti şüphesiyle 4 adrese operasyon düzenledi; 3 kişi tutuklandı, çok sayıda madde ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da şüpheli uyuşturucu zinciri çöktü: 3 kişi tutuklandı

Aksaray'da şüpheli uyuşturucu zinciri çöktü: 3 kişi tutuklandı

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi. Ekipler, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından harekete geçti.

operasyonun detayları:

Şehir merkezinde iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 134 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 gram metamfetamin, 21 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 bin 320 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma makamlarında yürütülen işlemler sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

soruşturma ve adli süreç:

Adliyeye çıkarılan 4 kişiden M.V., M.K. ve F.D. isimli üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, jandarma ekiplerinin konuya ilişkin ayrıntıların belirlenmesi için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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