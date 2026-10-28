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çiftçi, şemsiyesiyle yağmur altında yürüyüş yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt'ı ziyaret sonrası Ankara'da hafif yağmur altında şemsiyeyle yürüyerek bakanlığa döndü.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Selin Yıldız

çiftçi, şemsiyesiyle yağmur altında yürüyüş yaptı

İçişleri Bakanı şemsiyeyle yürürken görüntülendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da etkili olan hafif yağış sırasında TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yürüyerek İçişleri Bakanlığına döndü. Ziyaret sonrası şemsiyesini alarak yola çıkan Bakan Çiftçi'nin yürüyüşü objektiflere yansıdı.

Ziyaret ve dönüş:

Çiftçi'nin TBMM'deki programı sonrası tercih ettiği dönüş şekli, ziyaretin tamamlanmasının ardından bakanlık binasına doğru yürüyüş şeklinde gerçekleşti. Görüntülerde Bakan'ın eşlik eden koruma ve görevli ekibin arka planlarda bulunduğu gözlendi.

Yağmur ve halka açık hareket:

Ankara'da kaydedilen anlarda hafif yağışın etkili olduğu, Çiftçi'nin şemsiye kullanarak yürümeyi sürdürdüğü ve bu sırada basın mensuplarının görüntü aldığı belirtiliyor. Bu kısa yürüyüş, bakanın programı kapsamında gözlemlenen bir an olarak basına yansıdı.

Olaya ilişkin ek bir açıklama veya detay paylaşılmadı; görüntüler, yapılan ziyaret ve dönüşün basında yer almasıyla haberleştirildi.

İçişleri Bakanı Çiftçi’den yağmur altında şemsiyeli yürüyüş

İçişleri Bakanı Çiftçi’den yağmur altında şemsiyeli yürüyüş

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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