Tokat'ta kale çevresinde yeni etkinlik alanı için 21 konut yıkıldı

kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Tokat'ta Erenler, Semerkant, Kabe-i Mescit ve Cami-i Kebir mahallelerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Riskli Alanı Projesi'nde yıkım çalışmaları devam ediyor. Planlanan toplam 148 konuttan, yıkıma hazır hale getirilen 56 konuttan 21'inin yıkımı yaklaşık 15 günlük süreçte tamamlandı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekiple sahada incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı.

yıkım ve alan düzenlemesi:

Proje alanında yıkımın yanı sıra yeni konutların inşası, alternatif ulaşım güzergahlarının planlanması ve tarihi hanların kamulaştırılmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Başkan Yazıcıoğlu, projenin kentin tarihi dokusuyla ilişkilendirilerek bir etkinlik alanı ortaya çıkaracağını vurguladı: "Burası açıldığında gerçekten etkinlik alanı olacak. Vatandaşlarımızın soluk alabilecekleri, tarihi Tokat Kalesi'yle tamamlayıcı olacak, Sulusokak bölgesini de daha da ön plana çıkartacak bir projeyi hedefledik."

ulaşım alternatifleri ve sonraki adımlar:

Yazıcıoğlu projeye ilişkin, bölgede yapılacak alternatif yol ile Behzat ve Gaziosmanpaşa Bulvarı'na da bağlantı sağlanacağını belirtti. Başkanın ifadesiyle, "Burada yapacağımız alternatif yol ile Behzat ve Gaziosmanpaşa Bulvarımıza da alternatif oluşturmuş olacağız. İnşallah en kısa sürede bitirip kura çekimini de tamamlayarak vatandaşlarımızı yeni binalarına taşımış olacağız. Kentsel dönüşüm ikinci etabına da hızlı bir şekilde başlayacağız." Yetkililer, yıkımın devam ettiğini ve sonraki etap hazırlıklarının hızla sürdüğünü açıkladı.

BÖLGEDE REKREASYON ALANI OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTEN BAŞKAN YAZICIOĞLU, "BURASI AÇILDIĞINDA GERÇEKTEN REKREASYON ALANI OLACAK. VATANDAŞLARIMIZIN SOLUK ALABİLECEKLERİ, TARİHİ TOKAT KALESİ’YLE TAMAMLAYICI OLACAK, SULUSOKAK BÖLGESİNİ DE DAHA DA ÖN PLANA ÇIKARTACAK BİR PROJEYİ HEDEFLEDİK" DEDİ.