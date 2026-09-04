Akseki'de Güzelsu Mahallesi'nde alevlerle mücadele sürüyor

Akseki'de Güzelsu Mahallesi'nde orman yangını

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Müdahale ekipleri ve araçlar:

Yangına müdahale için sahada 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı bulunuyor. Çalışmalarda ayrıca 70 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.

Çalışmaların seyri:

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan koordineli müdahale yürütüyor; söndürme çalışmaları ve saha operasyonları devam ediyor.

Akseki’de orman yangını