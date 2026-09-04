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Akseki'de Güzelsu Mahallesi'nde alevlerle mücadele sürüyor

Akseki Güzelsu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla, 70 personel müdahale ediyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akseki'de Güzelsu Mahallesi'nde alevlerle mücadele sürüyor

Akseki'de Güzelsu Mahallesi'nde orman yangını

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Müdahale ekipleri ve araçlar:

Yangına müdahale için sahada 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı bulunuyor. Çalışmalarda ayrıca 70 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.

Çalışmaların seyri:

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan koordineli müdahale yürütüyor; söndürme çalışmaları ve saha operasyonları devam ediyor.

Akseki’de orman yangını

Akseki’de orman yangını

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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