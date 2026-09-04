Terme'de fındık bahçesinde akıma kapılan hayvanı kurtarma girişiminde iki kişi yaralandı

Terme'de fındık bahçesinde elektrik kazası

İlçeye bağlı Cılar Mahallesi Evliya Yanı mevkisinde meydana gelen olayda, otlayan bir gebe büyükbaş hayvan yerde hareketsiz bulununca aile fertleri duruma müdahale etti.

Olayın gelişimi:

Hayvanı gören İ.D., durumu ağabeyi M.D.'ye bildirdi. Olay yerine gelen M.D., yerde bulunan ve yerden geçen bir kabloya dokunduğu sırada elektrik akımına kapıldı.

İ.D., kardeşini akımın etkisinden kurtarmak için müdahale etti ve akımı keserek onu yerden kaldırdı. Bu sırada yakındaki başka bir fındık bahçesinde çalışan N.K. de akımdan etkilenerek yaralandı.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın etkisiyle akıma kapanan gebe büyükbaş hayvan ise olay yerinde telef oldu.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

OLAYDA TELEF OLAN BÜYÜK BAŞ HAYVAN