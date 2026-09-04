Büyükçekmece sahilinde ağaçlık alandaki yangın yarım saatte kontrol altına alındı

Büyükçekmece sahilinde yangın söndürüldü

Büyükçekmece sahilinde bulunan yeşil alanda saat 17.00'de başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. Bölgedeki alevlerin ağaçlık alana sıçraması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışması:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerinde güvenlik ve soruşturma:

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve bölgeyi kontrol altına aldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Büyükçekmece Sahilindeki yangını itfaiye söndürdü: Vatandaş hortumla böyle müdahale etti