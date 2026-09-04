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Bafra pazarında taciz iddiası sonrası vatandaş müdahalesi

Bafra Büyük Pazar Yeri'nde taciz iddiasıyla suçlanan kişi, vatandaşın müdahalesiyle darbedildi; esnaf araya girince şüpheli kaçtı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:26

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 18:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bafra pazarında taciz iddiası sonrası vatandaş müdahalesi

Bafra'da pazar yerinde yaşanan müdahale

Samsun'un Bafra ilçesindeki Büyük Pazar Yeri'nde bir kadına yönelik taciz iddiası, pazarda gerilim yarattı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş için pazara gelen kadını bir süre takip ederek taciz etmeye çalıştı. Durumu fark eden bir vatandaş, müdahale ederek şüpheliyi darbetti.

Müdahale ve kaçış:

Olay sırasında çevrede kısa süreli arbede yaşandı. Arbedeye müdahale eden esnaf, durumu yatıştırmak için araya girdi; ancak bu esnada şahıs bölgeden kaçmayı başardı. Görgü tanıkları, yaşananların panik ve şaşkınlık içinde geliştiğini belirtti. Olayla ilgili bilgilerin yetkililere iletilmesi sonrası bölgeye polis sevk edildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Olay anına ilişkin görüntülerden biri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Paylaşılan kayıtlar, müdahalenin ve kaçışın kısa sürede gerçekleştiğini gösteriyor. Emniyet birimleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı; soruşturma kapsamında görgü tanıkları ve kamera kayıtları inceleniyor. Yetkililer, olayla ilgili adli ve idari sürecin takip edileceğini bildirdi.

Vatandaş müdahalesinin ardından gelişen bu olay, pazar gibi kalabalık alanlarda güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Olayla ilgili kesin tespitler ve sorumluluk değerlendirmeleri, yürütülecek incelemeler sonucunda netleşecek.

OLAY ANI, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

OLAY ANI, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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