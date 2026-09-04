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Şehit Melih Kaygusuz toprağa verildi; Fatih Camii'nde son görev

6 Temmuz'da görev sırasında kaza geçiren ve Ankara'da tedavi görürken 3 Eylül'de şehit olan polis Melih Kaygusuz, Fatih Camii'nde düzenlenen törenle uğurlandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şehit Melih Kaygusuz toprağa verildi; Fatih Camii'nde son görev

Tören ve katılımcılar:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavisi için Ankara Gazi Üniversitesi'ne sevk edilen polis memuru Melih Kaygusuz, bir süredir sürdürülen müdahalelere rağmen 3 Eylül'de şehit oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen törenden sonra ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Namaza İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Cenaze töreninin ardından Kaygusuz'un naaşı Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Kaza ve tedavi sürecinin seyri:

Kaza, 6 Temmuz günü görev başındayken meydana geldi. Yaralanma sonrası ilk müdahalesinin ardından şehit polis memuru tedavi amacıyla Ankara Gazi Üniversitesi'ne sevk edildi ve burada takip edilen tedavi süreci devam etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 Eylül'de kurtarılamayan Kaygusuz, resmi kayıtlarda şehit olarak bildirildi.

Anılar, duygular ve veda sözleri:

Şehidin çocukluk arkadaşı Emrah Toprak, törende yaptığı konuşmada Kaygusuz ile uzun yıllara dayanan dostluğunu anlattı. Toprak, 'Küçüklükten beri arkadaşıyım. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da görev yapıyordu. Son 1 yıldır Şırnak'a çıktı. Nasip, kısmet, hep bana diyordu. Bir gün benim de şehit haberimi alacaksınız diye hep söylerdi bana' sözleriyle duygularını paylaştı.

Toprak, ayrıca 'Şehit olmak güzel bir mertebe tabii ama erken olması insanı üzüyor' diyerek kaybın yarattığı hüznü dile getirdi ve tüm şehitler için rahmet diledi.

Şehit polis Melih Kaygusuz'un cenaze töreni, hem meslektaşları hem de yakın çevresi tarafından geniş katılımla gerçekleştirildi; tören, resmi protokol üyelerinin ve vatandaşların saygı duruşu ile son buldu.

Şehit polis Melih Kaygusuz, son yolcuğuna uğurlandı

Şehit polis Melih Kaygusuz, son yolcuğuna uğurlandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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