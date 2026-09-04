Dolar 48,4358 +0,05%
Euro 56,2865 -0,03%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.986,12 -1,18%
EUR/USD 1,1627 -0,03%
Brent Petrol 95,48 -0,04%
--°

Şehitkamil'de meclis kararı hazırlığı: tüm üyeler için uyuşturucu testi talebi

Umut Yılmaz, Şehitkamil belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarının uyuşturucu testiyle taranmasını isteyip kendi raporunu sunacağını açıkladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:25

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 18:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Şehitkamil'de meclis kararı hazırlığı: tüm üyeler için uyuşturucu testi talebi

Mecliste test çağrısı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye meclisinde yaptığı konuşmada, meclis üyeleri ve başkan yardımcılarının uyuşturucu testinden geçirilmesini talep etti. Yılmaz, kendisinin de test yaptıracağını ve raporunu gelecek meclis toplantısında sunacağını bildirdi.

Konuşmanın ana gerekçesi:

Yılmaz, CHP'li bir meclis üyesinin uyuşturucuyla ilgili uyarısına atıfta bulunarak satıcıları 'vatan haini' olarak nitelendirdi. Konuşmasında gençlere ve belediye çalışanlarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve ilgili sözleri meclise hatırlattı. Yılmaz, bu tür iddiaların kamuoyunda tartışma yarattığını belirterek, sürecin şeffaf olması gerektiğini söyledi.

Test kapsamı ve uygulama önerisi:

Başkan Yılmaz, yapılacak taramaların kapsamına ilişkin ayrıntıları paylaştı: sadece idrar testi ile sınırlı kalmayıp, 'kan testi' ile yakın zamandaki kullanımların tespit edilmesi ve 'saç testi' ile daha uzun dönemli taramanın yapılması planlanıyor. Uygulamanın tüm meclis üyelerini ve başkan yardımcılarını kapsayacağı, meclis dışındaki başkan yardımcılarının da sürece dahil edileceği belirtildi.

Yılmaz, testlerin devletin 'en resmi hastanesi' aracılığıyla yapılmasını teklif ettiğini ve uygulama öncesinde tüm ilçe başkanlarına bir hafta önceden hastane bilgisinin bildirileceğini söyledi. Ayrıca, önergenin gelecek mecliste oy birliğiyle sunulması için tüm gruplardan imza talep ettiğini aktardı. İlçe başkanlarının da bu uygulamaya itiraz etmeyeceğine dair beklentisini dile getirdi.

Konuşma, amaç olarak hem belediye içinde hem de ülke genelinde örnek teşkil edecek bir yaklaşım sergileme hedefini taşıyor; Yılmaz, meclisin bu konuda öncü olmasını istediğini vurguladı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'nin güney aksında ortak havuzla entegre ulaşım başlıyor
images

Van’da SBÜ eğitim atılımıyla yeni akademik yılını belgelerle açtı
images

Beydağ’da kurtuluş coşkusu yerel ürünler şenliğiyle birleşti
images

Darende'de kalp krizi sonrası Malatya'ya hava ambulansıyla sevk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dernek şubelerine kurşun sıkan iki şüpheli yakalandı

Yüreğir'de başkan vekilliği mahkeme kararıyla Tarık Özünal'a geçti, CHP itirazı sürdürüyor

Milas'ta okulların yeni yerleşim planı eğitimi zorluyor

Antalya'da eş zamanlı operasyon: suç örgütlerini öven 10 şüpheli yakalandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı