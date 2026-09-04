Şehitkamil'de meclis kararı hazırlığı: tüm üyeler için uyuşturucu testi talebi

Mecliste test çağrısı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye meclisinde yaptığı konuşmada, meclis üyeleri ve başkan yardımcılarının uyuşturucu testinden geçirilmesini talep etti. Yılmaz, kendisinin de test yaptıracağını ve raporunu gelecek meclis toplantısında sunacağını bildirdi.

Konuşmanın ana gerekçesi:

Yılmaz, CHP'li bir meclis üyesinin uyuşturucuyla ilgili uyarısına atıfta bulunarak satıcıları 'vatan haini' olarak nitelendirdi. Konuşmasında gençlere ve belediye çalışanlarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve ilgili sözleri meclise hatırlattı. Yılmaz, bu tür iddiaların kamuoyunda tartışma yarattığını belirterek, sürecin şeffaf olması gerektiğini söyledi.

Test kapsamı ve uygulama önerisi:

Başkan Yılmaz, yapılacak taramaların kapsamına ilişkin ayrıntıları paylaştı: sadece idrar testi ile sınırlı kalmayıp, 'kan testi' ile yakın zamandaki kullanımların tespit edilmesi ve 'saç testi' ile daha uzun dönemli taramanın yapılması planlanıyor. Uygulamanın tüm meclis üyelerini ve başkan yardımcılarını kapsayacağı, meclis dışındaki başkan yardımcılarının da sürece dahil edileceği belirtildi.

Yılmaz, testlerin devletin 'en resmi hastanesi' aracılığıyla yapılmasını teklif ettiğini ve uygulama öncesinde tüm ilçe başkanlarına bir hafta önceden hastane bilgisinin bildirileceğini söyledi. Ayrıca, önergenin gelecek mecliste oy birliğiyle sunulması için tüm gruplardan imza talep ettiğini aktardı. İlçe başkanlarının da bu uygulamaya itiraz etmeyeceğine dair beklentisini dile getirdi.

Konuşma, amaç olarak hem belediye içinde hem de ülke genelinde örnek teşkil edecek bir yaklaşım sergileme hedefini taşıyor; Yılmaz, meclisin bu konuda öncü olmasını istediğini vurguladı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ