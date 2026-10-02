Aktepe mahallesindeki baraj göletinde bulunan 40 yaşındaki kişinin kimliği belirlendi

Olay yeri ve cesedin bulunması:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde sabah saatlerinde su yüzeyinde hareketsiz bir kişi fark edildi. Bölgeye balık tutmak için gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince su içinden çıkarılan cesetin otopsi ve kimlik tespiti için sevk edildiğini bildirdi.

Adli tıp ve kimlik tespiti:

Ceset, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü. Polis ekipleri ve adli uzmanlar tarafından yürütülen incelemelerde, parmak izi tetkikleri sonucunda hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Mehmet Kirazdemir olduğu tespit edildi. Şahsın vücudunda darp izleri olduğu iddia edildi; bu nedenle kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma ve güvenlik incelemeleri:

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baraj çevresindeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, görüntü kayıtlarını değerlendirerek olayın meydana geliş şekline ilişkin bulguları toparlamaya çalışıyor. Yetkililer, otopsi sonuçları ve kamera kayıtlarına göre soruşturmanın yönünü netleştireceklerini açıkladı.

ENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE BARAJ GÖLETİNDE SU YÜZEYİNDE BULUNAN VE VÜCUDUNDA DARP İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ERKEK CESEDİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ. CESEDİN 40 YAŞINDAKİ MEHMET KİRAZDEMİR’E AİT OLDUĞU BELİRLENDİ.