Alaçam'da emniyet müdürlüğünde görev değişimi: yeni ilçe müdürü Ahmet Gün

Alaçam ilçe emniyet müdürlüğünde atama

Samsun'un Alaçam ilçesinde emniyet teşkilatında görev değişimi gerçekleştirildi. Emniyet Amiri Ahmet Gün, ilçenin yeni İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.

Atama ve görev değişikliği:

Görev yeri değişen Ramazan Aktaşın yerine Bafralı Emniyet Amiri Ahmet Gün atandı. Atama kararıyla ilgili olarak yapılan görevlendirme sonrasında yeni müdür görevinin başına geçti.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Görev yeri değişikliği vesilesiyle hem görevden ayrılan hem de yeni atanan emniyet amirleri, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşını makamında ziyaret etti. Kaymakam Kayabaşı, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı Ramazan Aktaşa teşekkür etti.

Ayrıca Kaymakam Kayabaşı, göreve başlayan Ahmet Güne yeni görevinde başarılar dileyerek ilçenin asayiş ve güvenlik çalışmalarında verimli hizmetler beklediğini iletti.

ALAÇAM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREV DEĞİŞİMİ YAŞANDI. GÖREV YERİ DEĞİŞEN RAMAZAN AKTAŞ’IN YERİNE, BAFRALI EMNİYET AMİRİ AHMET GÜN YENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU.