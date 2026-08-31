Söke, 11 yaşındaki futbolcusunu dualarla uğurladı

uğurlama töreni:

Selçuk’ta düzenlenen futbol turnuvasından Söke’ye dönerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Mithat Özgür İnce, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 11 yaşındaki oyuncunun cenazesi, ikindi namazının ardından Hacılar Camiinden kaldırıldı.

katılım ve destek:

Cenaze törenine, yaralanma ve vefatın ardından kentin spor çevreleri ve vatandaşlar geniş katılım gösterdi. Törene Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, başta Söke İdmanyurdu olmak üzere amatör spor kulüplerinin sporcuları ve yöneticileri katıldı; kalabalık duygusal anlar yaşadı.

aile ve tedavi süreci:

Rıdvan ve Rüya İnce çiftinin oğulları olan Mithat için ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı; daha sonra İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çocuk, burada yürütülen tüm tedavilere rağmen yaşamını yitirdi. Aile ve yakınları, tören boyunca gözyaşları ve dualarla acılarını paylaştı.

Yaşanan kayıp, Söke’de amatör spor camiasında derin üzüntü oluşturdu; katılımcılar sık sık birlik ve dayanışma mesajları vererek ailenin yanında olduklarını belirtti. Tören dualarla sona erdi.

SÖKE’DE 11 YAŞINDAKİ FUTBOLCU GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI