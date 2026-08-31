Aydın Ticaret Borsası'ndan sofralık zeytinde uluslararası kalite atağı

Aydın Ticaret Borsası uluslararası tadım eğitimi düzenledi:

Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleştirilen eğitimle, Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden olan sofralık zeytinin kalite ve katma değerinin yükseltilmesine yönelik somut adımlar atıldı. İtalya merkezli ONAOO bünyesinden gelen uzmanlar eşliğinde planlanan çalışma, bölgedeki üretici ve teknik personelin duyusal değerlendirme yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Eğitimin içeriği ve katılımcılar:

Program, ONAOO içinde görev yapan üç uzman eğitmenin katılımıyla yapıldı ve toplam 20 panelist eğitim aldı. Üç gün süren uygulamalı eğitimin odaklandığı başlıca konular; sofralık zeytinlerin duyusal özellikleri ve temel kusurları, işleme teknolojilerinin duyusal kaliteye etkileri ile tadımların istatistiksel değerlendirilmesi olarak belirlendi. Katılımcılar hem teorik bilgiler edindi hem de örnekler üzerinden tatım uygulamaları yaparak uluslararası metotlarla çalışma pratiği kazandı.

Eğitim boyunca gerçekleştirilen tadımlarda temel kusurların tanımlanması ve işleme sürecinin verdiği duyusal izler üzerinde duruldu. Elde edilen tatım sonuçlarının istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulması, panelistlerin değerlendirme tutarlılığı ve raporlama yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Hedefler ve sonuçlar:

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kurumun zeytinyağında duyusal analizde edindiği deneyimi sofralık zeytine taşımayı amaçladığını belirtti. Çondur, 'Zeytinyağında duyusal analiz alanında akredite olarak sektöre hizmet sunan Borsamız, sahip olduğu deneyim ve teknik altyapıyı sofralık zeytine de taşımayı ve bu alanda da akredite olmayı hedefliyor' sözleriyle hedefi netleştirdi.

Çondur ayrıca, Aydın'ın tarımsal üretim potansiyelinin yalnızca miktar üzerinden değil, kalite ve güvenilirlik üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti: 'Sofralık zeytinde kalite kriterlerinin doğru şekilde belirlenmesi, duyusal değerlendirme konusunda uzmanlaşılması ve uluslararası uygulamaların yakından takip edilmesi, sektörümüzün gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.' Bu ifadeler, eğitimin yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda uzun vadeli bir kapasite ve altyapı geliştirme adımı olduğunu ortaya koyuyor.

Eğitimin sonunda uygulanan sınavı başarıyla geçen katılımcılara, Sofralık Zeytin Duyusal Değerlendirme Eğitimi belgesi takdim edildi ve program hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı. Bu belge ve kazanılan yetkinlikler, bölgedeki üreticilerin ürünlerini uluslararası kıstaslarla değerlendirme ve iyileştirme kapasitesini artıracak önemli bir araç olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, düzenlenen tadım paneli eğitimi Aydın'da sofralık zeytinlerin duyusal özelliklerinin profesyonel ve uluslararası uygulamalar ışığında değerlendirilmesine yönelik ilk ve kritik adımı oluşturdu. Borsa tarafından hedeflenen akreditasyon süreci tamamlandığında, bölge zeytinciliğinin kalite odaklı dönüşümünde somut kazanımların ortaya çıkması bekleniyor.

ATB’DEN SOFRALIK ZEYTİNDE ULUSLARARASI KALİTE HAMLESİ