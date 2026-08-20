İlkadım'da bacağından vurulan 19 yaşındaki genç: zanlı tutuklandı

İlkadım'da saldırı
Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki M.S.K. tabancayla sol bacağından vurularak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın gelişimi:
Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 23 yaşındaki P.A. olay sonrası kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine görevlendirilen İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakalamak için çalışma başlattı.
Gözaltı ve adli süreç:
Polis ekipleri, P.A.'yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından P.A. Samsun Adliyesine sevk edildi; nöbetçi mahkemede ifadesi alındıktan sonra mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
NÖBETÇİ MAHKEMEYE İFADE VEREN P.A., MAHKEMECE TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
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